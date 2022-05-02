Konya’da kuzugöbeğinin kilosu 350 lira

Konya’da toplayanlar için geçim kaynağı haline gelen ve kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeğinin hasadı başladı.

Konya’nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde, ormanlık alanlarda ilkbaharın gelmesiyle kendiliğinden yetişen bu yıl kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği mantarının şimdi toplanma zamanı.

Nisanla birlikte toplanıyor

Bu yıl kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği mantarı, nisan ayının gelmesi ile birlikte hasat edilmeye başlandı.

Bölgede yaşayanlar, özellikle son günlerde etkili olan yağışların ardından doğada daha çok görülmeye başlanan kuzugöbeğini toplayabilmek için seferber oldu.

Aile bütçesine gelir amacıyla toplanıyor

İHA'nın haberine göre, Beyşehir ilçesinde Elvan Dural da her yıl ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda kuzugöbeği mantarı toplamaya başladıklarını belirterek, “Biz daha çok ailece yemek için topluyoruz ama gelir elde etmek için de çok sayıda kişi tarafından toplanan kuzugöbeği pek çok aileden rağbet görüyor. Mantarı toplayabilmek için dağlık ve ormanlık alanlara çıkanlar saatlerce, kilometrelerce yürüyor. Kuzugöbeği toplayıcıları da tüm çiftçilerimiz gibi toplanmaya başlandığı nisan aylarında yağış bekliyor. Çünkü yağışla birlikte doğal alanlarda çok daha fazla görülüp toplanabiliyor. Bu anlamda son yağışlar da ilaç gibi geldi.” ifadelerine yer verdi.