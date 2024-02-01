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Konya'da yenilenebilir enerji için kaynak alanı ilan edildi

Konya'da yenilenebilir enerji için kaynak alanı ilan edildi Yenilenebilir enerji hayatımızda giderek daha fazla yer alırken, yatırımlar da hız kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanları belirlemeye devam ediyor.