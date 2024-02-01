Konya'da yenilenebilir enerji için kaynak alanı ilan edildi

AA
Konya'da bir alana güneş enerjisi panelleri koyularak elektrik enerjisi üretilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
YEKA'nın sınırları
İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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