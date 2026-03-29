Körfez'deki savaş jet yakıtını da vurdu: ABD'li firma yöneticileri zorda

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu gerilimi, küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıt fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

ABD’de jet yakıtının kısa sürede iki kattan fazla artması, hava yolu sektöründe maliyet baskısını artırdı.

Argus ABD Jet Yakıt Endeksi verilerine göre, 27 Mart itibarıyla jet yakıtının galon fiyatı yaklaşık 2,17 dolardan 4,57 dolara yükseldi. Bu hızlı artış, hava yolu şirketlerinin operasyonlarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, mevcut fiyat seviyelerinin sürmesi halinde hava yolu şirketlerinin yakıt stoklarının birkaç hafta içinde tükenebileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun, uçak bilet fiyatlarında artışa ve bazı seferlerin iptal edilmesine yol açabileceği belirtiliyor.

HAVAYOLU ŞİRKETİ YÖNETİCİLERİNDEN SEFER İPTALİ VE ZAM MESAJLARI

ABD’li hava yolu şirketleri de artan maliyetlere dikkat çekti. United Airlines Üst Yöneticisi Scott Kirby, yakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kısa vadede planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 5’ini azaltacaklarını açıkladı. Kirby ayrıca, fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde jet yakıtının yıllık maliyetlere 11 milyar dolarlık ek yük getirebileceğini ifade etti.

Bir diğer büyük şirket olan Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian ise sadece mart ayında yakıt maliyetlerindeki artışın şirkete 400 milyon dolara kadar ek yük getirdiğini ve bu maliyetlerin bilet fiyatlarına yansımaya başladığını söyledi.

ARZ KRİZİ KAPIDA

Jet yakıtı, hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Orta Doğu ise küresel jet yakıt arzının önemli bir bölümünü karşılıyor. Bölge, günde yaklaşık 1,1 milyon varil jet yakıtı ihracatıyla dünya tüketiminin yüzde 15 ila 17’sini sağlıyor.

Ancak devam eden çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin yavaşlaması, arzın küresel pazarlara ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu durum, enerji piyasalarında belirsizliği artırırken hava yolu sektöründe de fiyat baskısını derinleştiriyor.

Analistler, mevcut gelişmelerin sadece ABD’yi değil, küresel ölçekte uçak bileti fiyatlarını da yukarı çekebileceğini ve seyahat planlarını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.