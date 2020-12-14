Koronavirüs aşısı gelişmeleri turizmcileri umutlandırdı

Koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler, turizmcileri gelecek sezon için beklentiye soktu.

Geçen yıl parlak bir sezon geçiren ve yeni rekor beklentileriyle 2020'ye giren turizm sektörü, salgın nedeniyle istediği düzeyde bir sezon geçiremedi. Geçen sezon ülke genelinde yaklaşık 15 milyon, "turizmin başkenti" olarak anılan Antalya'da ise 3 milyon 500 bin turist ağırlandı.

2021 TURİZM SEZONU İÇİN BEKLENTİLER ARTTI

Salgının önüne geçilmesi amacıyla farklı ülkeler ve firmalarca yapılan aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili haberler ise 2021 turizm sezonu için beklentileri arttırdı.

“SEKTÖR ZOR BİR ZAMAN GEÇİRDİ”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün 2020'de zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

Böyle bir dönemde gelen turist sayısından çok açık kalan otel sayısına önem verdiklerini vurgulayan Atmaca, "Rakip ülkelerde oteller kapanırken, biz turizm yaptık. Devlet ve özel sektör olarak el ele verdik, otellerimizi açtık, misafir ağırlamaya devam ettik. Böyle bir dönemde turizm yapabiliyor olmak çok büyük güç kaynağı. Kendimizle ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Sektörün 2021 için umutlu olduğunu ifade eden Atmaca, "Özellikle aşıyla ilgili gelişmeler, gelecek sezon için umutlarımızı yeşertiyor. Aşı konusundaki her olumlu haber, sektöre olumlu yönde yansıyor. Aşının, dibe vuran turizmi hızlı şekilde ayağa kaldıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

"TURİZM TRENİ HIZI AŞIYA ENDEKSLİ"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da aşı gelişmelerinin turizm sektörünce yakından takip edildiğini söyledi.

Aşının bulunmasının sektöre moral verdiğini dile getiren Yavuz, "Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil ama tatile gidecekler aşı konusunda istekli olacaklardır. Ayrıca birçok ülke turistlere aşı kartıyla giriş izni verecek. Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşıyla ilgili gelişmelere endeksli." değerlendirmesinde bulundu.

“AŞI, SEKTÖRÜMÜZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR KONU"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin de aşı çalışmalarının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını bildirdi.

Gelecek sezon için rezervasyon yaptıracak tatilcilerin de aşı çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Perçin, "Aşının bulunması ve giderek kullanımının yaygınlaşması rezervasyonları da olumlu yönde etkileyecek. Aşı, sektörümüz için son derece önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR SEYAHAT ETMEYİ ÖZLEDİ"

İnsanların uzun süredir tatile çıkamadığını ve seyahat etmeyi özlediğine dikkati çeken Perçin, salgın nedeniyle yaşadıkları olumsuz havayı atmak isteyenlerin de seyahate çıkmak isteyebileceğini söyledi.