Koronavirüs etkisi ikinci el tekne fiyatlarını ucuzlattı

Salgının küresel ekonomiye etkisiyle riskten kaçma isteği ve tsunami endişesi ikinci el teknelere ilgiyi azaltıp, yaz da bitince fiyatlar aşağıya indi.

Koronavirüsle beraber sosyal izolasyon tanımı da hayatımıza girdi. Salgının ortaya çıktığı ilk zamanlarda insanların bir arada vakit geçirmesini tehlike olarak görülmesinden dolayı, tatil organizasyonları yeniden gözden geçirildi. Bu durum teknelere olan ilgiyi artırdı. Talep yoğunluğu da fiyatları yaz aylarında yükseltti.

SATIN ALMA MALİYETLERİNİ ARTIK RİSK OLARAK ALGILANIYOR

Ancak salgının artık küresel ekonomiye olan olumsuz etkisi ve belirsizlik ortamı satın alma maliyetlerini risk olarak görülmesine yol açtı. Yaz aylarında artan ikinci el tekne fiyatlarında son dönemlerde düşüşler dikkat çekti.

İkinci el araç ilanlarının yer aldığı platformlarda da tekne fiyatlarının düştüğü gözleniyor.

TEKNELER RİSK GRUBUNDA

Koronavirüs risk grubuna evlerden sonra tekneler de giriyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, evlerde akraba ve komşu buluşmalarının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekmişti. Bu dikkatin tekneleri de kapsayacağı tahmin ediliyor.

DÜNYADA İKİNCİ EL TEKNE FİYATLARI YÜZDE 40 GERİLEDİ

Salgın sonrası küresel ekonomideki daralma ve deprem sonrası oluşan tsunami sebebiyle limanlar hasar gördü. Bununla birlikte ikinci el tekne fiyatları yüzde 40 oranında geriledi.

MARİNA KİRALARI YÜK

Fiyat düşüşlerinde bir başka neden olarak da havaların soğuması ve marina kiralarının yük olmaya başlaması olarak açıklanıyor.

YURT DIŞINDAN GELEN İKİNCİ EL TEKNELERİN FİYATLAR ÜZERİNDEKİ OLMUSUZ ETKİSİ

Yunanistan ve İtalya’dan çok sayıda ikinci el teknenin de Türkiye’ye getirilebilmesi fiyat kırılmasına yol açıyor. Fiyatı düşen ikinci el tekneler, satış platformlarında alıcı ararken, gerilemenin süreceği tahmin ediliyor.

ARTIK TEKNELER OTOMOBİLLERLE TAKAS EDİLİR OLDU

Teknelerde araç takası seçeneği bir başka satış yöntemi olarak öne çıkıyor. Fiyatı düşürülen teknelere talep gelmeyince satıcılar takas yoluna başvuruyor. İlanlarda bu yöntemin de tercih edilebileceği belirtiliyor.