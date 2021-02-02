Koronavirüs Kapalıçarşı ziyaretçi sayılarını düşürdü

İstanbul'da bulunan tarihi Kapalıçarşı'nın günlük ziyaretçi sayısı ocak ayında 80 bine geriledi

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı'nın, geçen yıl ocak ayında 150 bin iken, 2021 yılının ilk ayında günlük ziyaretçi sayısı 80 binlere geriledi.

Kapalıçarşı esnafı, ziyaretçi sayısının aşılanmanın artması ve normalleşmeye geçişle yükseleceği düşünüyor.

558 yıllık tarihiyle dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı'nın, günlük ziyaretçi sayıları 2021 yılının ilk ayında 80 binlere düştü. Tarihi çarşı, pandemi nedeniyle turist sayılarında gerileme yaşıyor.

MAKEDONYA VE ROMANYA'DAN GELİYORLAR

Çarşı, bu dönemde Makedonya, Romanya gibi ülkelerden turist ağırlıyor. Aşı ile birlikte ziyaretçi sayılarının tekrar 150-200 binlere geri döneceği öngörülüyor.

"YENİ YILDA GÜNLÜK GİRİŞ SAYIMIZ 80 BİN CİVARINDA"

Yeni yıla umutla giriş yaptıklarını belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Yeni yılda günlük giriş sayımız 80 bin civarında. Tabii hafta sonlarının yasak olmasının etkileri var. Fakat güvenli aşı ile birlikte bu rakamın yükseleceğini düşünüyorum. Geçen seneye göre günlük giriş sayımız 150 bin civarındaydı. Avrupa ülkelerindeki kısıtlamalarla turistlerde de azalma oldu. Makedonya ve Romanya gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz mevcut. 2021'de gene 150-200 bin günlük giriş sayıları bekliyoruz. Aşıyla birlikte turist sayılarının da 35 milyonları bulacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.