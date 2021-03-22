Koronavirüs kısıtlamalarının İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, koronavirüs kısıtlamalarının İngiltere'ye maliyetinin 251 milyar sterlin olduğunu duyurdu.

İngiltere'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama tedbirlerinin ülke ekonomisine maliyetinin son bir yılda arttığı ve bundan dolayı insanların işsiz kaldığı belirtildi.

KISITLAMALAR İNGİLİZ EKONOMİSİNE 251 MİLYON STERLİN ZARAR VERDİ

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nden (CEBR) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de başlayan karantina tedbirlerinin bu yılın mart ayına kadar ülke ekonomisine maliyetinin 251 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK KAYIP LONDRA'DA

Açıklamada, yapılan araştırmaya göre, Mart 2020'den bu yana ekonomik aktivitede en büyük kaybın 51 milyar 400 milyon sterlin ile başkent Londra'da yaşandığı, bunu 34 milyar 700 milyon sterlin ile ülkenin güneydoğu bölgesinin takip ettiği bildirildi.

"ÇOK SAYIDA İNSAN İŞSİZ KALDI"

CEBR Ekonomisti Sam Miley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketimin düştüğünü, işletmelerin hâlâ kapalı olduğunu belirterek, "Çok sayıda insan işsiz kaldı. Binlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra tüm bu faktörler İngiliz ekonomisi için büyük bir maliyet oluşturdu." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK TORARLANMA İÇİN BU YILIN SONU BEKLENİYOR"

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 15 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda salgın öncesi seviyesine yeniden ulaşacağını söylemişti.

İngiltere'nin ekonomisi koronavirüs kısıtlamalarından olumsuz etkilendi.