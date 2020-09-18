Koronavirüs salgını, sağlık ve eğitim alanlarındaki kazanımları tehdit ediyor

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının özellikle en yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim alanlarında zorluklarla elde edilen kazanımları tehdit ettiğini analiz etti.

Koronavirüs salgını, küresel ekonomi üzerinde kara bulutlar gibi dolaştıkça bundan kişisel sermaye ve yetişmiş birikimli insan gücü kazanımlarını da olumsuz etkileniyor. Özellikle yoksul ülkelerde bu oran daha da artarak ilerliyor. Kadın ve çocukları daha çok kapsıyor. Sağlık ve eğitim alanlarında kayıplar belirgin şekilde hissediliyor.

İNSAN SERMAYESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR, ÜLKELERİN EKONOMİLERİNİ BÜYÜTECEK

Dünya Bankası, bu kayıpları ortaya koyan bir açıklama yaparak sosyal korumanın etkinleştirilmesine dikkat çekti. Dünya Bankası’na göre, insan sermayesine yönelik yatırımların ülkelerin ekonomik büyümelerini arttırmak için kilit önem taşıyor.

2020 İNSAN SERMAYESİ ENDEKSİ'NİN SAPTAMASI

Açıklamada, Dünya Bankası'nın 2020 İnsan Sermayesi Endeksi'nin salgın öncesinde birçok ülkenin insan sermayesi oluşturmada istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini gösterdiğine işaret edilerek, düşük gelirli ülkelerin bu alanda en fazla atılımı yapan ülkeler olduğu aktarıldı.

SAĞLIK VE EĞİTİM ALANLARINDA ZORLUKLARLA ELDE EDİLEN KAZANIMLAR DAHA ÇOK TEHLİKEDE

Dünya Bankası'nın açıklamasında, bankanın yeni analizinin koronavirüs salgınının özellikle en yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yıllık dönemde sağlık ve eğitim alanlarında zorluklarla elde edilen kazanımları tehdit ettiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

“SOSYAL KORUMA ÖNLEMLERİ DESTEKLENMELİ”

Ülkelerin marjinalleştirilmiş topluluklarda sağlık hizmetlerinin kapsama oranlarını ve kalitesini artırmaları, okullaşmayı artırmakla birlikte öğrenme sonuçlarını iyileştirmeleri ve kırılgan durumdaki aileleri koronavirüs krizinin ölçeğine göre uyarlanmış sosyal koruma önlemleriyle desteklemeleri gerektiği vurgulandı.

"ÖZELLİKLE KADINLAR VE EN DEZAVANTAJLI AİLELER ÜZERİNDE DERİN EKONOMİK ETKİLERE YOL AÇTI"

Salgın nedeniyle 1 milyardan fazla çocuğun okula gidemediğine dikkat çekilen açıklamada, ortalama yarım yıllık bir eğitim kaybının yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Bu durumun önemli düzeyde parasal kayıp anlamına da geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Veriler aynı zamanda kadınlar ve çocuklar için temel sağlık hizmetlerinde önemli aksaklıklar yaşandığını ve pek çok çocuğun önemli aşılardan mahrum kaldığını göstermektedir. Pandemi özellikle kadınlar ve en dezavantajlı aileler üzerinde derin ekonomik etkilere yol açmıştır ve bu grupların birçoğunu gıda güvencesizliği ve yoksulluğa karşı kırılgan bir durumda bırakmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

“İNSANLARI KORUMAK VE ONLARA YATIRIM YAPMAK ZORLAŞTI”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Pandemi ortamında, insanları korumak ve onlara yatırım yapmak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir, çünkü bu sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma performanslarının ve gelecekteki büyümenin temelini oluşturabilir." ifadesini kullandı.