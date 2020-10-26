Koronavirüs vakalarındaki artış küresel piyasaları etkiliyor

Küresel piyasaların geçen hafta negatif bir seyir izlemesinin ardından bu hafta koronavirüs vaka sayılarındaki artışla birlikte yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, geçen hafta pay piyasalarının genel olarak negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ EKONOMİK HAREKETLERİ KISITLIYOR

Avrupa'da birçok ülkede şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayılarına ulaşılması nedeniyle tekrar sıkı tedbirler uygulanmaya başlanırken, beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcı kararlarına etkisi sınırlı kaldı.

AVRUPA BORSALARINDA HAFTALIK BAZDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Avrupa borsalarında ise cuma günü yüzde 1'i aşan toparlanmalar görülse de haftalık bazda düşüş eğilimi öne çıktı. Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

ABD’DE TEŞVİK PAKETİ HAREKETLİLİĞİ

ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimi, teşvik paketi gelişmeleri ve jeopolitik riskler ise piyasalar üzerindeki baskının bir başka nedeni olarak dikkati çekiyor. ABD'de geçen haftanın en önemli gündemi, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler olurken, paketin 3 Kasım'daki seçimden önce hayata geçmesi konusundaki belirsizlik devam etti.

DOW JONES ENDEKSİ, DEĞER KAYBETTİ

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükselse de endekslerin haftalık bazdaki değer kayıpları ortalama yüzde 0,8 oldu.

ASYA PİYASALARI YENİ HAFTAYA NEGATİF BAŞLADI

Bugünkü işlemlerde Asya piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Artan Kovid-19 vaka sayısı ve teşvik paketi belirsizlikleri nedeniyle satış baskısı devam ederken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ekim ayı sektöre güven endeksi

12.00 Almanya, ekim ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi