Koronavirüste yemek sektörünün durması, toz biber fiyatlarını düşürdü

Koronavirüsün etkisiyle, lokanta ve restoranların aktif çalışmaması nedeniyle toz biber fiyatlarının düşmesi, biber üretimi açısından 2’inci sırada bulunan Kilis’teki üreticiyi üzdü.

Hasancalı köyünde toplanan biberlerin kurutulması için yere serilmesi nedeniyle adeta her yer kırmızıya büründü. Bölgede görsel şölen yaşanırken, kırmızı biber üreticilerinin, fiyatların düşmesi nedeniyle, bu yıl yüzü gülmüyor.

Türkiye’de en fazla biber üretiminin yapıldığı bölgelerden olan Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü, kaliteli biber ve salça çeşitleriyle adından söz ettiriyor.

“TOZ BİBER FİYATLARI GEÇEN YILA ORANLA DÜŞÜK”

Geçen yıl, kilosu 14-15 liraya satılan toz biberin kilosu bu yıl 8-12,50 liraya kadar düştü.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, bölgede kaliteli biber üretimi yapıldığını ifade ederek, “Bu yıl rekolte çok iyi, pazarlama konusunda sıkıntı çekiliyor. Bunun nedeni ise pandemiden dolayı restoran ile lokantalar kapalı, en çok toz biberin tüketildiği yer lokantalar ve restoranlardır. Bunların kapalı olmasından dolayı talep azalıyor. Bu nedenle fiyatları düşürmektedir. Hasancalı bölgesinde 14 tane biber ve salça fabrikasının içerisinde bulunduğu sanayi sitesi kurulacak. İçerisinde paketleme tesisleri de bulunacak. İhracata daha fazla biber gönderme şansımız olacak. Çiftçilerimiz biberi bilinçli şekilde üretiyor.

PİYASADAKİ EN YÜKSEK TOZ BİBER FİYATI YİNE BU BÖLGEDE

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin Hasancalı’nın biberinden bahsederler. Şuanda toz biberin kilosu 8 ile 12.5 lira arasında satılıyor. Piyasada en yüksek toz biber fiyatı yine bu bölgenin biberidir.” dedi.

“BİBER ÜRETİMİNDE GAZİANTEP BİRİNCİ, KİLİS İKİNCİ”

Tarımda biber üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özdemir, “Kilis’te 16 bin 500 dekar alanda 31 bin ton biber üretimi yapılmaktadır. Kilis olarak Türkiye’de 2’inci sıradayız, hem üretim açısından, hem de verim açısından, Gaziantep üretim açısından birinci sıradadır. Gaziantep’te yaklaşık 43 bin dekar alanda 59 bin ton biber üretimi yapılıyor. Kahramanmaraş’ta ise 13 bin dekar alanda 24 bin ton üretim yapılmaktadır.” ifadesini kullandı.