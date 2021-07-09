Koronavirüsten etkilenen işletmelere yönelik KOSGEB desteğinde başvuru süresi uzatıldı

KOBGEB, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik hızlı destek programında başvuru süresini 6 Ağustos'a kadar uzattı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), salgından olumsuz etkilenen imalat ve imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik Hızlı Destek Programı başlatmıştı.

İMALAT, BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE BİLİMSEL AR-GE SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN DAHA FAZLA İŞLETMENİN YARARLANMASI AMAÇLANIYOR

İlk başvuruları ​​3-21 Mayıs'ta alınan programın kapsamı genişletilerek, programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Programın ikinci fazında bugün sona erecek başvuru dönemi 28 gün uzatıldı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, daha fazla işletmenin bu programdan yararlanması için süre uzatımı kararı aldıklarını söyledi. Kurt, "Şartları sağlayan mikro ve küçük ölçekli işletmeleri desteğimizden faydalanmaya davet ediyoruz." dedi.

GELİR KAYBI KRİTERİ ŞARTI ARANIYOR

İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, iki bileşenden oluşuyor. İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler birinci, 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler de ikinci bileşen kapsamında değerlendiriliyor.

KORONAVİRÜS SALGININDAN ÖNCE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİ KAPSIYOR

Programdan yararlanmak için işletmelerin koronavirüs salgınından önce faaliyette bulunması ve 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde bu asgari gelir kriterine bakılmayacak.

GELİR KABI OLAN ŞİRKETLER FAYDALANACAK

2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir kaybı olan işletmeler programdan faydalanabilecek. Gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamıyla 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak.

Gelir kaybı, KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden de muaf olacak.

FAİZSİZ, GERİ ÖDEMELİ VE TEMİNATSIZ DESTEKLER

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

İŞE DEVAM KREDİSİ ALANLAR KAPSAM İÇİNDE

Kamu bankaları tarafından başlatılan "İşe Devam Kredisi"ni 250 bin liraya kadar kullanan işletmeler ve daha önce KOSGEB'den girişimcilik kredisi alanlar program kapsamında olacak.

HEDEF SEKTÖRÜ UYANLAR YARARLANACAK

Ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanların, yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek.

BAŞVURU İÇİN BEYANA BAKILACAK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek.

BORCUNU KAPATANLAR DESTEK ALABİLECEK

KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.

DAHA ÖNCE REDDEDİLENLER DE BAŞVURABİLİR

3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek.

GERİ ÖDEME 2021'TE

Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programa e-Devlet üzerinden 6 Ağustos'a kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.