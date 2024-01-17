KOSGEB, 2023'te KOBİ'lere 18 milyar lira destek verdi KOSGEB, KOBİ'lere ve girişimcilere maddi, eğitim ve danışmanlık desteği veriyor. Geçen yıl boyunca KOSGEB'in verdiği destek miktarı açıklandı.

AA

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in 2023'te 107 bin KOBİ'ye 18 milyar lira destek verdiğini belirtti.

Daha önce sadece sanayi sektörüne hizmet eden KOSGEB, 2009'dan sonra küçük, orta ve mikro ölçekli işletmelerin tamamına destek veren bir kurum haline geldi.

KOSGEB, 2002'den bugüne kadar 1 milyon 297 bin KOBİ'ye bugünkü değerle 90 milyar liranın üzerinde destekte bulundu.

"KOSGEB 2023 yılında 107 bin KOBİ'ye 18 milyar TL destek verdi"

Kurumun 2023 yılındaki faaliyetlerine değinen İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

KOSGEB de aslında finansal erişim sağlayan bir kurum. Hibe ve geri ödemeli olmak üzere destek veriyor. Desteklerinin yüzde 33'ü geri ödemeli, yüzde 67'si hibe. 107 bin KOBİ'ye 18 milyar TL destek verdi KOSGEB 2023 yılında. Bunun 12,8 milyar lirası son iki ay, kasım ve aralık ayında deprem bölgesinde afetzede KOBİ'lerimize verdiğimiz destek.

"2023'te 200 bin başvuruyu değerlendirdik"

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in hızlı destek verebilecek bir kurum olduğunu gösterdiklerini vurgulayarak 2023 yılında 200 bin başvuruyu değerlendiklerini aktardı.

"Verdiğimiz desteklerin yüzde 53'ü imalat sanayisine gitti"

Yeni dönemde özellikle imalat sanayisine yönelik destek miktarını artıracaklarına işaret eden İbrahimcioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda rakamsal olarak işletme bazında değil, rakamsal olarak verdiğimiz desteklerin 2021-2023 ortalaması imalat sanayi yüzde 53. Yani verdiğimiz desteklerin yüzde 53'ü imalat sanayisine gitmiş. Orta Vadeli Program'da 2028 sonuna kadar bunun yüzde 78'e çıkarılması KOSGEB'e hedef olarak yazıldı. Bütün yeni stratejik planımızı da buna göre hazırladık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)