KOSGEB, 8 binden fazla kadının işletme kurmasını destekleyecek Kadın girişimlerin desteklenmesine devam ediliyor. KOSGEB de 2024 yılında kadın girişimcilere vereceği desteği açıkladı.

AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere destek veriyor.

KOSGEB tarafından "İleri ve Geleneksel Girişimci Destekleri" kapsamında kadınlara, program için belirlenen destek tutarlarına ilave 5 bin lira katkı sağlanıyor.

KOSGEB tarafından bu yıl 8 bin 250 kadın girişimcinin işletme kurmasının desteklenmesi öngörülüyor.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı-Nitelikli Personel İstihdam Desteği de uygulanıyor.

Bu kapsamda istihdam edilen kadınlar için destek oranına ilave yüzde 20 ekleniyor.

İşletme ve makine teçhizat kredilerinde üst limit 50 bin lira

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında işletme ve makine teçhizat kredilerinde üst limit 50 bin lira olarak uygulanıyor. Söz konusu kredi üst limiti, girişimcinin kadın olması durumunda 70 bin liraya yükseltiliyor.

2023'te 8 bin 131 kadın girişimciye destek verildi

Başkanlık, yürüttüğü programlarla geçen yıl 8 bin 131 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek oldu. Söz konusu sayının bu yıl 8 bin 250'ye çıkarılması öngörülüyor. Bu yıl kadınların girişimcilik destekleri içinde aldığı payın da yüzde 26,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısı: 49 bin 283

Girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısı geçen yıl 49 bin 283 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)