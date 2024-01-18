Kosova, 1 Şubat'tan itibaren nakit ödeme işlemlerinde euro kullanacak Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren euronun gücü artacak, Sırp dinarı kullanımı sonlanacak. Kosova'da diğer para birimleri de saklanabilecek, uluslararası ödemeler yapılabilecek ve döviz işlemlerinde kullanılabilecek.

AA

Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren nakit ödeme işlemlerinde köklü değişiklikler yaşanacak.

Kosova Merkez Bankası (BQK), ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin euro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onayladı.

1 Şubat'ta yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, nakit ödeme işlemlerinde ve Kosova Cumhuriyeti'ndeki ödeme sisteminde kullanılmasına izin verilen tek para birimi "euro" olarak belirlendi.

Euro dışındaki para birimlerinin kullanım alanları

Euro dışındaki para birimleri, yalnızca fiziksel biçimde veya banka hesaplarında saklanabilecek, uluslararası ödemelerin yapılması ve döviz işlemleri için kullanılabilecek.

Toplu para girişi hakkı Kosova Merkez Bankası'nın

Ülkede euro banknot ile madeni paraların ve diğer para birimlerinin toplu olarak ülkeye giriş çıkışı BQK'nin münhasır hakkı olacak.

Ülkede Sırp dinarı kullanımı sonlanacak

Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor ve ülkede Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)