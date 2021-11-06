Kozan’da harnup/keçiboynuzu seferberliği

Adana ilinin Kozan ilçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle bölgede harnup üretimi için yoğun çalışma başlattı.

Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan harnup fidanlarını ilçe ekonomisine kazandırmak için çalışmaların başladığını belirtti.

HARPUT, KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN

Özgan, Harnup’un katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ifade ederek ilçede park ve bahçelerle özellikle kırsal mahaller de ekonomiye kazandırılacağını kaydetti.

SON YILLARDA ÜRETİM VE SATIŞI ARTTI

Geçmiş yıllarda Akdeniz bölgesinde yoğun ilgi gören Harnup’un ilçede son yıllarda üretim ve satışının arttığını ifade eden Özgan, pekmez ve keçiboynuzunun pazarda geniş yer bulduğunu söyledi.

HARNUP KİLOSU 22 LİRADAN BU YIL ALICI BULDU

Bölgede Kamkat, Turunç, Trabzon Hurması, Lavanta ve onlarca bitki çeşidinin üretildiğinin altını çizen Özgan, “İlçemiz harnup (keçiboynuzu) üretimi ile ilçedeki vatandaşlara ekonomik ve katma değeri yüksek bir ürün ile ev ekonomilerine destek olmak istedik. Harnup kilosu 22 liradan bu yıl alıcı buldu.





EV EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK İSTEDİK

Hem e-ticaret hem de Sosyal Yaşam Merkezi bünyemizde bu fidanlarımızı ilk kez satışa sunuyoruz. Keçiboynuzu harnup, hurma, lavanta ve kamkat fidanlarımız bölgemizdeki vatandaşlarımızın kolay üretim yapabildiği hem de ekonomik girdisi yüksek olan ürünler ile ev ekonomilerine katkı sunmak istedik. Ayrıca ilçemizde geçtiğimiz günlerde oluşturduğumuz şehitlik parkımızda 200 harnup fidanı her şehidimizin adına ektik ve gelirini inşallah ileride şehit çocuklarımıza vereceğiz.





TOPRAĞIN VERİMİ VE LEZZETİ MARKALAŞAN ÜRÜNLERİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ

Amacımız ilçemizde katma değeri yüksek ve toprağının verimi ile lezzeti markalaşan ürünleri ekonomiye kazandırmak. Bugün burada üretim çalışmalarını yerinde inceledik ve Kozan’ın turunç, hurma, lavanta, kamkat ve harnup fidanı ile üretim merkezi olmasını sağlamak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Kozan’da harnup/keçiboynuzu seferberliği VİDEO

