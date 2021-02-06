Kozan'da yöresel lezzetler turizme kazandırılacak

Adana’nın Kozan ilçesinin yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması için bir girişim başlatıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan’da şırdan, şalgam ve narenciye ürünlerinin tarihi doku ile uyumlu bir şekilde tanıtılması ve turizme kazandırılması için devlet olarak tüm yatırımcıların destekçisi oldukları kaydetti.

TANITIMDA ŞIRDAN, BEYİN KAVURMA, ŞALGAM, VE TURUNÇ TATLISI İKRAMI

Düzenlenen toplantıda Gürçam, ilçede marka değeri taşıyan şırdan, beyin kavurma, şalgam, turunç tatlıları gibi ürünleri ikramında bulunarak 2021 turizm sezonunda turizm firmalarının bölgeye yönlendirilmesi konusunda talepte bulunuldu.

“TURİSTLERE YÖRESEL LEZZETLER SUNULACAK”

Kozan Kaymakamı Gürçam, Kozan’ın tarihi doğası ve yöresel lezzetleri ile büyük bir turizm potansiyeli olduğunun altını çizerek, “Koronavirüs salgını nedeni ile turizm hareketliliği beklenen düzeyde maalesef gerçekleştiremedik. Kozan barajımızdan, Anavarza Antik kentine, şırdandan, şalgama, turunç tatlısı, kumkat reçeli ve onlarca yöresel lezzeti ile bölgemize gelecek turistlerimize sunacak turizm potansiyeli çok büyük bir ilçemiz var. Kozan tarım, turizm, tarih bakımından ülkemizin en zengin hatta 7 kaleli tek kenti. Bu güzelliği inşallah bu sezon bir nebze harekete geçireceğiz. Biz devlet olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” dedi.