Kredi çekerken karşılaşabileceğiniz aksilikleri sizler için derledik.

Kredi Çekerken Karşılaşabileceğiniz Problemler

Kredi çekmek, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tüketicilerin en sık başvurduğu yöntem. Buna karşın herkesin anında, istediği tutarda kredi alması mümkün olamayabiliyor. Bankalar en uygun kredi opsiyonlarını sunsa da başvuran kişilerin de belli şartları sağlaması ve bankaların istedikleri belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Genel olarak bakıldığında, kredi çekerken karşılaşabileceğiniz aksilikleri sizler için derledik.

1. Kredi Notunun Düşük Olması

Kredi başvurunuzun onaylanması için öncelikle kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. İnternet üzerinden kredi başvurusunda bulunmanız halinde anında onay mesajı gelebilir. Fakat bu durum bankaya gittiğinizde değişebilir. Kredi notunuz bu zamana kadar kredilerinizi ve kredi kartı borçlarınızı ne kadar düzenli ödediğinizle ilgili referans verdiği için bankalar direkt olarak güvence olarak görüyor. Eğer ödemeleriniz kredi başvurusuna kadar düzensiz gitmişse ve halen devam eden borçlarınız varsa, internetten başvurunuz onaylansa bile şubeye gittiğinizde önünüze engel çıkacaktır.

2. Sigorta Durumu

Bankaların kredi başvurularında dikkat ettiği bir diğer konu da sigorta durumu. Her şeyin yolunda gittiğini düşünürken bir anda sigortanız olmadığı için işlemler yarıda kalabilir. Bir süre öncesine kadar kurumların inisiyatifinde olan sigorta durumu, artık yasal olarak şart olarak kabul ediliyor. Bu yüzden sadece kredi notunuzun yüksek olması yeterli değil. Tüm evraklarınızı tamamlamış olsanız bile sigorta belgenizin en az 3 aylık olacak şekilde sistemde bulunması gerekiyor. Bankaların şubelerinden görüşme sağladığınızda, 1 aylık sigortalı olsanız bile bazı inisiyatifler sağlanabilir. Fakat bir garantisi olmadığının altını bir kez daha çizmekte fayda var.

3. Evrak Eksikliği

Bankaların büyük bir çoğunluğu, müşterilerinden belge talep ederek kredi başvurusunu sonuçlandırıyor. Başta nüfus cüzdanı, ikametgah adresi, gelir belgesi gibi evraklarla birlikte kendi prosedürleri içerisinde farklı belgeler de istenebilir. Bu durumda başvuruyu tamamlamak ve kredinizi almak için eksik belge ile giderseniz, maalesef geri çevrilerek başvurunuz sonuçlanmayacaktır. Bazı bankaların sunduğu kefilsiz, evraksız kredi seçenekleri neticesinde belge götürmenize gerek kalmayabilir. Bunun için hangi bankaların belgesiz kredi verdiğini önceden araştırmanız gerekiyor.

4. Aktif Başvuru

Kredi başvurusunda bulunmadan önce yapılan en büyük hatalardan biri her çareyi denemek adına birden fazla bankaya başvuruda bulunmak. Üst üste yapılan ve onaylanmayan başvurular kredi notunuzu düşürecektir.

5. Aktif Kredinin Olması

Merkez Bankasının da belirlemiş olduğu kurallar neticesinde, aylık resmi ödeme miktarınızın, aylık belgelenebilir gelirinizin yüzde 50’sinden fazla olmaması gerekiyor. Yeni bir kart başvurusunda da kredi başvurusunda da aylık ödemeleriniz bu yüzdeye göre hesaplanıyor. Ödemeleri devam eden aktif bir krediniz varsa, zaten bu yüzdenin belli bir kısmı dolu olduğundan, yeni kredi başvurunuzun onaylanması mümkün olamayabiliyor. Ödemeleriniz az kaldıysa ya da almak istediğiniz kredi miktarınız düşükse, aylık gelir seviyeniz üzerinden başvuruda bulunmanız mümkün.

Kredi Çektikten Sonra Yaşanabilecek Sorunlar ve Çözümleri

Kredi çekerken karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek için kredi notuna, üst üste başvuru yapılmamasına, devam eden kredinin olmamasına ve iş durumuna mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Fakat başvuruların ardından, kredinizi kolay bir şekilde çekmenizin ardından da belli başlı sorunlar söz konusu olabilir. Faiz oranları, ödeme zorluğu ve ipotek, kefil durumu bunların başında yer alıyor.

Krediyi almadan önce mutlaka sizin için en uygun faiz seçeneklerini sunan bankayı tercih etmenizde fayda var. Aylık taksitlerinizi ve toplam geri ödeme tutarını etkileyen faiz oranları neticesinde, ilerleyen dönemlerde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlk başta düşük faiz tercih etmek, ödemeleri sırasında yaşanacak sorunların önüne geçer.

Krediyi aldıktan sonra yaşanacak en önemli problem ise ödeme sıkıntısı çekilmesi. Ani iş kayıpları ya da borçlar neticesinde, bir anda kredinizi ödeyemeyecek duruma gelebilirsiniz. Bu durumda da 90 gün içerisinde 3 kere üst üste kredi ödemenizi yapmamanız durumunda yasal süreç başlar ve hacze devredilirsiniz. Bu durumun yaşanmaması için ekonomik sıkıntıların ilk başladığı anlarda bankaya başvurarak yapılandırma sağlanması mümkün olabilir. Yasal süreçten önce yapılacak her türlü başvuru neticesinde aylık faiz oranlarında değişiklik olmasa da vadelerin uzatılması ve taksit tutarlarının düşürülmesi söz konusu olabilir.

Kredi Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?