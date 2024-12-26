Kredi kartı kullanıcılarına 'para puan' uyarısı

AA

Yeni yıl yaklaştıkça tüketicileri ilgilendiren uyarılar peş peşe gelmeye başladı.

Bunlardan birisi de para puanların kullanılması yönünde oldu.

Uzmanlar, tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi almasını öneriyor.

BANKA VE KREDİ KARTLARINDAKİ PUANLARIN TARİH SINIRI FARKLI

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor.

"PUANLARINIZIN SON DURUMUNU ÖĞRENİN"

Konuya ilişkin, Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından elde edilen puanların tüketicilerin finansal işlemler karşılığında kazandığı bir hak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ancak birçok banka, yıl sonunda bu puanları silmekte ya da geçerlilik süresini kısıtlayarak tüketicilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. Biz de TÜKON olarak kredi kartı puanlarının tüketicinin kazanımı olduğunu ve hiçbir şekilde silinmemesi gerektiğini savunuyoruz.

"PUANLARIN KULLANIMI ZAMANA BAĞLI OLMAMALI"

Tüketicilerin yaptıkları harcamalar sonucunda kazandıkları kredi kartı puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şöyle konuştu:

Puanların, yıl sonu gibi keyfi uygulamalarla silinmemesi, tüketicilerin kazançlarını koruyacak şekilde bankalarca güvence altına alınması gerekmektedir. Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır ve finansal sistemde güven kaybına yol açmaktadır.

"PARA PUANLAR TÜKETİCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKIDIR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu da kredi kartlarında biriken para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu belirtti.

"YILBAŞI GELMEDEN TÜKETİN"

Para puanlarla ilgili bankaların farklı uygulamaları olabileceğini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti: