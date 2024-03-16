Kredi kartı nakit avans faiz oranlarında değişiklik Kredi kartı nakit çekim faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükselirken, kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu..

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ait politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

Ancak, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda kredilerden sonra bir düzenleme de kredi kartlarına geldi..

Kredi kartlarının faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kredi kartı nakit avans faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.

Kredili mevduat hesabı faizi ise yüzde 5 oldu..

Yeni faiz oranları, bugünden itibaren geçerli olacak.