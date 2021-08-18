Kredi kartları güvenliği artırmak için 2024'ten itibaren değişime hazırlanıyor

Kredi kartlarındaki manyetik şeritlerin yarattığı güvenlik açığını gidermek için çipli ve biyometrik kartların devreye sokulması planlanıyor.

Koronavirüs salgınının da verdiği ivmeyle kullanım sıklığı ve sayısı artan kredi kartlarında güvenlik arayışları yeni değişiklikleri beraberinde getirdi.

KARTLARDAKİ MANETİK ALANLAR GÜVENLİK PROBLEMİ OLUŞTURUYOR

Bu doğrultuda bir kart üreticisi, 2024'ten itibaren manyetik kartların kullanımını sonlandırdığını açıkladı. Çünkü kredi kartlarındaki manyetik şeritler, dolandırıcılar tarafından kullanılabildiği için artık bir güvenlik problemi olarak görülüyor.

ÇİPLİ VE BİYOMETRİK KARTLAR GELECEK

Sonraki 10 yıl içerisinde bu kartların yerini çipli ve biyometrik kartlara yerini bırakacağı tahmin ediliyor. Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtiliyor.

2024'TEN İTİBAREN KARTLARDAKİ ŞERİTLER KALDIRILACAK

Kredi kartlarında köklü değişikliğe gidiliyor. Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard, 2024'ten itibaren kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını duyurdu.

DEĞİŞİM AVRUPA'DAN BAŞLAYACAK

Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Takvimler 2033'ü gösterdiğinde dünya genelinde manyetik kartların kullanımı sonlandırılacak.