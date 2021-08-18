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- Kredi kartları güvenliği artırmak için 2024'ten itibaren değişime hazırlanıyor
Kredi kartları güvenliği artırmak için 2024'ten itibaren değişime hazırlanıyor
- AA & Ensonhaber
- 18.08.2021 - 10:11
- Güncelleme : 18.08.2021 - 10:36
Koronavirüs salgınının da verdiği ivmeyle kullanım sıklığı ve sayısı artan kredi kartlarında güvenlik arayışları yeni değişiklikleri beraberinde getirdi.
KARTLARDAKİ MANETİK ALANLAR GÜVENLİK PROBLEMİ OLUŞTURUYOR
Bu doğrultuda bir kart üreticisi, 2024'ten itibaren manyetik kartların kullanımını sonlandırdığını açıkladı. Çünkü kredi kartlarındaki manyetik şeritler, dolandırıcılar tarafından kullanılabildiği için artık bir güvenlik problemi olarak görülüyor.
ÇİPLİ VE BİYOMETRİK KARTLAR GELECEK
Sonraki 10 yıl içerisinde bu kartların yerini çipli ve biyometrik kartlara yerini bırakacağı tahmin ediliyor. Manyetik kartların yerine ise çipli ve biyometrik kartlar gelecek. Biyometrik kartların parmak izi kullanacağı belirtiliyor.
2024'TEN İTİBAREN KARTLARDAKİ ŞERİTLER KALDIRILACAK
Kredi kartlarında köklü değişikliğe gidiliyor. Dünyanın önde gelen kredi kartı üreticilerinden Mastercard, 2024'ten itibaren kartlardaki manyetik şeritleri kaldıracağını duyurdu.
DEĞİŞİM AVRUPA'DAN BAŞLAYACAK
Uygulama ilk olarak Avrupa'da başlayacak. Takvimler 2033'ü gösterdiğinde dünya genelinde manyetik kartların kullanımı sonlandırılacak.