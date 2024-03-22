Kremlin: ABD ve AB, Çin'e Rusya'nın ödemeleri konusunda baskı yapıyor Rusya, Ukrayna'ya yaptığı saldırının ardından uluslararası para transferlerinde sıkıntı yaşıyor. Yaptırımda bulunan ülkeler, Rusya'nın ticaretini aksatmak amacıyla diğer ülkelere baskı yaparak Rusya'yı köşeye sıkıştırmak istiyor.

AA





Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD ülkeleri yaptırımlarda başı çekiyor.

Kremlin perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in şu anda bankalarının Rus şirketlerinden ödeme kabul etmesi konusunda ABD ve Avrupa Birliği'nin "benzeri görülmemiş baskısı" altında olduğunu belirtti.

Kremlin sözcüsü, bunun "belirli sorunlar yaratacağını, ancak Rusya ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine engel teşkil etmeyeceğini" ifade etti.

"ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin üzerindeki benzeri görülmemiş baskısı sürüyor"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette, ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin üzerindeki benzeri görülmemiş baskısı, bizimle ilişkiler bağlamında da devam ediyor." dedi.

Rusya'dan yuan cinsinden yapılan ödemelerin birçok Çin bankasına gitmesi durduruldu

Daha önce Rusya'nın Izvestia gazetesinde yer alan bir haberde, Moskova'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılması nedeniyle Rusya'dan yuan cinsinden yapılan ödemelerin birçok Çin bankasına gitmesinin durdurulduğu bildirilmişti.

"Misilleme eylem yöntemleri kullanılacak"

Peskov ayrıca, Batı'nın attığı adımları takip etmeyeceklerini, bunun yerine "çıkarlarımıza uygun olduğu ölçüde" başka "misilleme" eylem yöntemleri kullanacaklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)