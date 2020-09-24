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Kripto para piyasaları 24 saatte yaklaşık 6 milyar dolar geriledi

Kripto para piyasaları 24 saatte yaklaşık 6 milyar dolar geriledi

Sanal para olarak kullanılan ve internetten alışverişlerde tercih edilen kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmindeki düşüş sürdü.