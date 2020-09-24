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- Kripto para piyasaları 24 saatte yaklaşık 6 milyar dolar geriledi
Kripto para piyasaları 24 saatte yaklaşık 6 milyar dolar geriledi
- DHA
- 24.09.2020 - 09:08
- Güncelleme : 24.09.2020 - 09:08
Kripto para piyasaları, son 24 saatte yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşle 324.07 milyar dolara çekilerek 325 milyar doların da altına indi.
Bu gelişmeler üzerine, en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 84'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.
BİTCOİN’İN PİYASA HACMİ 190.371 MİLYAR DOLARA İNDİ
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, genel satış dalgasının etkisiyle son 24 saatte yüzde 1.89 düşüşle 10,291 dolara inerken, piyasa hacmi de, 190.371 milyar dolara geriledi.
TOPLAM PİYASA HACMİNİN YÜZDE 58,8’İNİ BİTCOİN OLUŞTURUYOR
Toplam 7,153 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,866 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58,8'ini Bitcoin oluşturuyordu.
EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:
1.Bitcoin yüzde 1.89 düşüşle 10,291.60 dolar
2.Ethereum yüzde 4.88 düşüşle 324.99 dolar
3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar
4.XRP yüzde 3.93 düşüşle 0.22 dolar
5.Bitcoin Cash yüzde 3.87 düşüşle 208.74 dolar
6.Polkadot yüzde 0.25 düşüşle 4.09 dolar
7.Binance Coin yüzde 2.90 düşüşle 23.24 dolar
8.Crypto.com Coin yüzde 2.73 düşüşle 0.14 dolar
9.Chainlink yüzde 5.29 düşüşle 8.16 dolar
10.Litecoin yüzde 2.18 düşüşle 43.44 dolar