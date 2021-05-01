Kripto para piyasası hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansını önlenmeye dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe 'Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar' ibaresi eklendi, belli tutarın üstündeki işleme kimlik istenecek.

Kripto para platformu THODEX'te dolandırıcılık soruşturması ve benzeri şirketlere yönelik ihbarların ardından gelen operasyonlar sonrası, kripto para piyasasına yönelik bir dizi karara imza atıldı.

SUÇ GELİRİ VE TERÖR FİNANSMANINDAN SORUMLU OLACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Aynı kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.

BELLİ TUTARIN ÜSTÜNDEKİ HER İŞLEME KİMLİK TESPİTİ

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

OLAĞAN DIŞI BÜYÜK İŞLEMLERE TAKİP

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

DENETİMİ MASAK YAPACAK

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak.

Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.