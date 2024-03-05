Kripto para piyasasında hareketlilik: Bitcoin 68 bin doları geçti Bitcoin, 69 bin dolara yaklaşarak fiyat keşfini sürdürdü. Uzmanlar, yeni bir rekorun gelebileceğini düşünüyor.

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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), 68 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasında son günlerde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, Kasım 2021 rekoru olan 69 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin, şu anda 66 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

68 bin doları aştı

Ancak söz konusu para birimi, bir hafta boyunca yatay seyirden çıkış yaparak salı günü Asya piyasalarının erken saatlerinde 68 bin 800 dolara ulaştı.

Bu yılki hızlı yükselişle birlikte Bitcoin, en büyük küresel varlıklardan biri haline geldi. Mevcut seviyelerde 1,3 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğini aştı.

Ether'deki artış oranı BTC'nin gerisinde kaldı

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para olan Ether (ETH), 2022'den bu yana ilk kez pazartesi günü 3 bin 600 doların üzerini gördü. Ancak yüzde 4,6'lık kazançla BTC'ye göre düşük performans sergiledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyeleri beklentisi

Bazı uzmanlar, talebin ABD dışına doğru genişlemesi ve Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişlerinin güçlü olmaya devam etmesi nedeniyle bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yaşanabileceğini düşünüyor.

Coin Desk'in aktardığına göre Bitcoin, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi'nden (NDX) daha iyi performans gösteriyor.

Bitcoin'in, yeniden "fiyat keşfine girmek üzere" olduğu yorumları yapılıyor.