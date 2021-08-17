Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon barajını geçti

Bitcoin'in 48 bin dolar bandını geçmesinin ardından, kripto para birimlerinin dünya piyasalarındaki değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasası her ne kadar güven vermeyen bir yükselişte olsa da bu yükseliş, büyük meblağlara ulaşmış durumda.

Hafta sonunda dikkatç çeken yükselişlerin ardından, Bitcoin’in tek başında piyasa değeri 863 milyar dolar olurken, Etherium da 370 milyar dolarlık bir piyasa değerine yükseldi.

KRİPTO PARA PİYASASI 2 TRİLYON DOLARI GEÇTİ

9 bine yakın kripto para piyasasını takip eden CoinGecko'nun verdiği bilgiye göre, kripto paraların toplam piyasa değeri Cumartesi günü 2.06 trilyon dolara yükseldi.

BİTCOİN, TARİHİNİN EN BÜYÜK DALGALANMASINI YAŞADI

Bitcoin, haftasonu 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin 152 doları gördü.

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin, 13 Nisan'da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış, ancak bu zirve sonrası satışlar başlamıştı.

ÇİN VE ELON MUSK ETKİSİ, DÜŞÜŞÜ TETİKLEDİ

Bitcoin'in düşüşünde Çin'in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk'ın Bitcoin'in çevreye yönelik zararlarına yönelik eleştirileri etken oldu.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin: 46.200

Etherium: 3.150

Litcoin: 178

Ripple: 1.17