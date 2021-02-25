Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 619 arttı

Kripto para birimi kullanıcıları arttıkça yapılan kullanıcı ve yatırımcıların karşılaştıkları işlem sorunları da artıyor.

Kripto para yatırımcılarının, 2021 yılında zirve yapan kripto paralarla ilgili en çok şikayet ettiği konular belli oldu.

Bu konuda aktif hizmet veren portalın verilerine göre kişiler, kripto para borsasının yükseldiğinde sistemin kapanmasından şikayetçi. Transfer işlemlerinin yavaş olması ve hesap kapatma işleminin yapılamaması öne çıkan diğer şikayet konuları olurken verilere göre geçen yıl ile kıyaslandığında kripto para şikayetlerinin artış oranı yüzde 8 bin 619’lara kadar ulaştı.

Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15’lik düşüşleri gördüğümüz kripto para yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı. Sistem, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikayet edilen konuları bir araya getirdi.

2021’DE 9 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET GELDİ

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı.

Kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40, 2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şikayet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019 -2020 verilerini karşılaştıran sisteme göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikayet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020’de en çok şikayet edilen ay nisan olurken, 2021’in ikinci ve beşinci haftasında şikayetler zirve yaptı.

ŞUBAT AYINDA ŞİKAYET SAYISI 9 BİN 500'E ULAŞTI

2021’in şubat ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 619’a yükseldi. 2020’in Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500’lere kadar yükseldiği gözlemlendi.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Yapılan açıklamada, “Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması, transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi, üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi, hesap kapatma işleminin yapılamaması, sisteme giriş yapılamaması, hesabın firma tarafından sıfırlanması kripto parayla ilgili en çok şikayet edilen konular.” denildi.

Kripto parayla ilgili şikayetlerden bazıları ise şöyle sıralandı:

"Mail ile çalışan destek ekibi mi olur? Onay kodu gelmiyor. Para çekmedeki gecikme insanı korkutuyor. Kripto paramı satamıyorum. Borsa yükselince sistemi kapatıyorlar. 10 bin dolarlık yatırımım görünmüyor."