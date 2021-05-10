Kripto para piyasa hacmi ilk kez 2.5 trilyon doları aştı

ABD'de büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 yükseltme konusunu dile gelmesinin ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2 trilyon 500 milyar doları geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Biden'ın bu açıklaması, kripto para piyasasında etkili oldu.

Kripto para piyasalarına gelen alımlarda, ABD bankacılık devi Goldman Sachs'ın, Wall Street yatırımcılarına Bitcoin destekli devredilemez vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da etkili oldu.

TOPLAM HACİM 2 TRİLYON 504 MİLYAR 970 BİN DOLAR

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 504 milyar 970 bin dolara yükselerek, ilk kez 2 trilyon 500 milyar trilyon dolar sınırını aştı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

BITCOIN 59 BİN 140,85 DOLARA YÜKSELDİ

Son 24 saat içinde 56 bin 482 ve 59 bin 519,35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,60 artışla 59 bin 140.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2,22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 109 milyar dolara çıktı.

ETHEREUM VE BINANCE COIN’İN DEĞERİ DE ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 4,067.85 dolara kadar yükselerek, 4 dolar sınırını aştıktan sonra, son 24 saatte yüzde 4,79 artışla 4 bin 36,78 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32,79 ve birimin piyasa hacmi de 469 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6,31 artışla 676,98 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 8,90 ve piyasa hacmi de 100 milyar doları aşarak 104 milyar dolara yükseldi.