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    Kripto paraya devlet garantisi gündemde

    Kripto parayla ilgili yasal düzenleme yapmak için hazırlıkların tamamlandığını ve konunun uzmanlarının görüşüne açıldığını biliniyor. Bu aşamada iki ayaklı bir yasa ve ek vergi olmaması konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:24
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    Kripto paraya devlet garantisi gündemde

    Pandemi öncesi kripto para piyasasının büyüklüğü 400 milyon dolar iken şu anda 2 trilyonu aşmış durumda. Bu nedenle kripto para, günümüz ekonomisinde uzak kalınamayacak ve Türkiye’de de güçlü piyasası olan bir alan. Öyle ki Türkiye, işlem hacminde dünyada 5. sırada yer alıyor.

    Türkiye’de bu gerçekten hareketle kripto parayı yasaklamak yerine kanunlarla risklerini azaltma yolunu seçti ve kripto paraya yasal çerçeve kazandıracak çalışmalar hızlandırıldı.

    KRİPTO PARADA DEVLET GÜVENCESİ

    Yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların altyapısını tamamlayan yetkililer, gelinen noktayı konunun uzmanlarının görüşlerine açmak üzere toplantı yapmıştı. Piyasalara yeni yansıyan bilgilere göre de kripto para yasasında devlet güvencesinin olması da gündeme geldi.

    Kripto para

    İKİ AYAKLI BİR YASA BEKLENİYOR

    Kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturmaya hazırlandığı belirtilen AK Parti, ilk ayakta yerel borsaları denetlenebilir hale getirecek ve kullanıcıya devlet güvencesi verecek bir çalışmaya odaklandı. Yasal çerçevenin 2. ayağında ise finansal zemin hazırlanacak.

    EK VERGİ YOK

    Bu aşamada daha önce dillendirilen belirli bir rakamın üzerindeki işlemlerde söz konusu olacağı belirtilen ek verginin de gündeme gelmeyeceği konuşulanlar arasında yer alıyor.

    Kripto para

    DİĞER ÜLKELERİN ÇALIŞMALARI MERCEK ALTINA ALINDI

    İngiltere, Japonya ve ABD'nin bu alanda yaptığı regülasyonların incelendiğini belirten AK Parti kurmayları, kripto paraya iki ayaklı yasal çerçeve oluşturulacağını belirti.

    Çin’in ise kendi alternatifini oluşturmak için kendi kripto piyasasını kurmaya çalıştığı biliniyor.


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