Kripto piyasası yeniden yükseldi: Bitcoin 82 bin doları aştı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifesiyle başlayan süreç, küresel ekonomiyi derinden sarstı..

Çin ile karşılıklı misilleme yapan ABD, bugün aldığı kararla piyasaları rahatlattı..

Çin'e son olarak yüzde 125 vergi kararı alan Trump, Çin hariç diğer ülkelere 90 gün süreyle vergiyi durdurma kararı aldı..

Karar sonrası ABD Borsası yükselişe geçerken, kripto para piyasası da değer kazanmaya başladı.

BITCOIN 82 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 630 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla yüzde 7’den fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 21.31 itibarıyla 82 bin 662 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5’in altında geriledi.

ETHEREUM YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 1661 dolar seviyesine yükseldi.