Kripto sözlüğü: Liq olmak ne demek

Kripto sözlüğü: Liq olmak ne demek

Kripto dünyasında yer alan terimler, yatırımcılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Öne çıkanlardan biri ise "liq olmak". Liq olmak nedir, ne anlama gelir? Detaylar haberimizde...

Finans dünyasına yeni bir soluk getiren kripto paralar, yatırımcıların her detayını araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Kullanılan terimler ve anlamları bilmek de yatırım yapmadan önce kilit noktalardan...

Kripto para borsasında en çok duyulan kavramlardan birisii "Likidite" olarak öne çıkıyor. Konuya dair fikri olmayanlar için likiditeyi tam olarak anlamak oldukça zor. Çünkü dijital para dünyasında "liq olmak" terimiyle kullanılıyor.

Peki kripto dünyasında liq olmak ne demek? İşte en basit haliyle anlattık...

LİKİDİTE NEDİR

Kelime anlamıyla akışkan ve sıvı anlamlarına gelen likit, ekonomi literatürüne likidite olarak geçmiş ve varlıkların elden çıkma hızını ifade etmede kullanılmıştır.

Örneğin ev, araba ve gayrimenkuller likit ürünlerdir. Aynı şekilde aktif bir şirkete ait tahviller ve benzeri kıymetler yine likit varlıklar olarak kabul edilir.

Buradaki kıstas, bu varlıkların nakit paraya çevrilebiliyor oluşudur.

KRİPTO PARALARIN LİKİDİTESİ

Likidite kavramı kripto para piyasasında da sıkça kullanılıyor.

Kısa ifadeyle liq, yatırımcıların sahip oldukları kripto paraların nakde çevrilebilme durumudur.

Kriptoda işlem hacminin çok büyük olması hızlı bir şekilde alım satımı kolaylaştırdığı için elden çıkma süresi de hızlıdır. Bu durumda kripto piyasasının likiditesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

LİQ OLMAK NE DEMEK

Likit varlıkların elden hızlı çıkması yatırımlar arası hareketin geçişini hızlandırır yani yeniden yatırım yapma fırsatını arttırır. Piyasadaki hareketliliğe hızlı cevap verme şansı oluşturur. Zararı minimize eder ve kâr etme olasılığını da arttırır.

Liq olmak ise yatırımcıların hiç karşılaşmak istemedikleri bir durumdur.

Toplam zarar, teminat miktarını geçtiğinde likidite olunur. Yatırımcı bu zararını “liq oldum” diyerek tanımlar.