Kriptocuların yeni tutkusu: Volfram küpleri nedir

907 kilogram ağırlığında, 37 santimetre uzunluğunda, geçtiğimiz günlerde 250 bin dolara satılan "Volfram küpleri", kripto para piyasasının yeni gözdesi olma yolunda.

Bitcoin'i, GameStop hisselerini, ve DogeCoin'i yükselten Volfram küpleri, dijital yatırımcıların vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor...

Kenarları 37 santimetre olan, ağırlığı 907 kilograma karşılık gelen Volfram küplerinin NFT olarak 250 bin dolara satıldı ve satın alan kişi tarafından yılda yalnızca bir kez görülebiliyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi volfram küplerinin elmastan daha zor parçalanıyor, çelikten çok daha sert olduğu biliniyor...

Peki volfram nedir ve volfram küpleri nedir? İşte NFT dünyasının yeni ürünü olan volfram küpleri hakkında merak ettikleriniz...

VOLFRAM NEDİR?

Volfram, bir diğer adıyla da tungsten olarak bilinen metal, oldukça değerli ve nadide bulunan bir maddedir. "W" sembolüyle gösterilen, atom numarası 74 olan volfram, 3422 santigrat derece sıcaklıktaki erime noktasıyla da zirveyi oynuyor.

Ülkemizde Bursa Uludağ civarında yatakları bulunan volfram, bilinen en ağır metallerden biridir. Ağır bir metal olarak kurşunla kıyaslandığında, volfram kurşundan 1.7 oranında daha yoğun kabul edilmektedir.

NFT DÜNYASINDA VOLFRAM KÜPLERİ

2015 yılında bir şakayla başlayan bu volfram çılgınlığı, son aylarda kripta para piyasası yatırımcılarının dikkatini çekiyor.

Günümüzde bilinen en büyük volfram küpü üreticisi olan Midwest Tungsten Service şirketi, sınırlarını zorlayarak kenarları 7 santimetre, ağırlığı ise 1 ton olan, satışı ise NFT ile gerçekleştirilen volfram küpünü üreterek bir ilke imza attı.

Volfram NFT'si, sahibine ait olacak gerçek bir fiziksel küpü temsil ediyor ve Midwest Tungsten Service'in merkezinde saklanıyor. Küpü satın alan kişi, her takvim yılında bir kez küpü görme, fotoğraflama ve dokunma hakkına sahip oluyor.

Midwest Tungsten Service temsilcisi aracılığıyla önceden planlanacak bu görüşmeler için, küpü görmek isteyenlerin NFT'nin sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Volfram küpü, kendine özel odasında saklanıyor ve kilitli odaya sadece NFT sahibi tarafından erişim sağlanıyor.

250 BİN DOLARA SATILDI

Küpe dair koyulan kuralların sıkı olması, küpe sahip olmak isteyenlerin daha da dikkatini çekiyor. "TungstenDAO" adlı grup, 1 Kasım günü 250 bin dolar karşılığında aldığı volfran küpüyle gündeme gelirken; grubun kimlerden oluştuğu bilinmiyor.

VOLFRAM RUHA HİTAP EDİYOR

Kendilerini "deneysel bir meme kuluçka stüdyosu" olarak nitelendiren TungstenDAO, amacını "önemli bir meme koleksiyonu oluşturup bu meme'lerin sosyal önemini artıran ve bu varlıklara duyulan arzuyu güçlendiren içerikler üretmek" olarak açıklıyor.

Yapılan yorumlara göre, bu satın almaların ardındaki temel neden, yatırımdan ziyade bu işin felsefesine ve ruhani boyutlarına dayanıyor.

ÜRETİM LİDERDİĞİ ÇİN'DE

Volfram miktarının yer kabuğunda milyonda 1,5 parça veya 1 ton kaya başına yaklaşık 1,5 gram olduğu düşünülmektedir. Çin, dünyanın en büyük tungsten üreticisi olarak bilinir.

2016 yılında çıkarılan toplam volfremin %80'inden fazlası Çin'de üretilmiştir ve Çin'deki volfrem yatakları dünya rezervlerinin yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır.