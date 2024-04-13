Kristalina Georgieva, yeniden IMF başkanı 1 Ekim'den itibaren 5 yıl süre ile IMF başkanlığına getirilecek ismin seçiminde karar oy birliği ile alındı.

AA

Bulgaristan vatandaşı olan Kristalina Georgieva, 2019'dan bu yana Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanlığı görevini yürütüyor.

Beş yıllık görev süresi 30 Eylül'de dolacak Georgieva, fonun bir sonraki başkanının seçilme sürecinde tek aday olarak gösterilmişti.

IMF başkanlığına Kristalina Georgieva'nın yeniden seçildiği duyuruldu.

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun 1 Ekim itibarıyla ikinci 5 yıllık dönemde IMF başkanlığı görevini yürütmesi için Georgieva'yı seçtiği bildirildi.

Karar oy birliğiyle alındı

Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, Georgieva'nın görev süresi boyunca bir dizi büyük küresel şokla başa çıkmadaki "güçlü ve çevik" liderliğinin takdir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kurulun, Georgieva'nın etkili politika tavsiyesi, kapasite geliştirme ve finansman yoluyla fonun üyelerine verdiği desteği güçlendirmeye odaklandığı ifade edildi.

Georgieva'nın ikinci 5 yıllık dönemi olacak

Georgieva ise IMF başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci 5 yıllık dönem için başkanlık görevine devam edecek olmaktan onur duyduğunu belirtti.

Georgieva, daha önce Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu'nda çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)