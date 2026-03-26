Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi kamuoyuna açıklanmıştı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuruların nisan ayında başlayacağını belirtti.

Saldırıcıer, kırsaldaki üretimi güçlendirmek için hayvancılığa yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Saldırıcıer, proje ile sayı artışının yanında verim, uyum ve sürdürülebilirliğin merkeze alınacağını anlattı.

PROJE 3 YILLIK

Saldırıcıer, projenin 3 yıllık olduğunu dile getirerek, "Proje, Ziraat Bankası'nın finansman imkanlarıyla yürütülecek. Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan yüzde 100'e kadar faiz indirimiyle temel hayvancılık kredisi kullanabilecek. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, 5 veya 7 yıl vadeli olabilecek." diye konuştu.

95 DİŞİ VE 5 ERKEK OLMAK ÜZERE 100 KÜÇÜKBAŞ

Proje kapsamında dağıtılacak hayvanların, TİGEM işletmelerinden temin edileceğini belirten Saldırıcıer, program boyunca 150 bin hayvan dağıtılmasının planlandığını, hak sahibi üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 küçükbaş verileceğini söyledi.

"KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK"

Saldırıcıer, projeye, belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların ve halihazırda hayvancılık yapmayan kişilerin de başvuru yapabileceğini ifade etti.

Kadın ve gençler yanında veteriner hekim ile ziraat ve gıda mühendislerine de pozitif ayrımcılık yapılacağını bildiren Saldırıcıer, "Bu projeye kadın ve gençlerin yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Ayrıca, köyden kente göçü tersine çevirecek bir proje. Köylerimizde üretim artacak. Başvurular nisan ayı içerisinde başlayacak. Hayvan dağıtımlarının haziran ayından itibaren başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

“HAYVAN BAŞINA 150 LİRA, EN FAZLA 100 BAŞ İÇİN AYLIK AZAMİ 15 BİN LİRA, YILLIK 180 BİN LİRA BAKIM VE BESLEME DESTEĞİ ÖDENECEK”

Saldırıcıer, hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanların, TARSİM kapsamında 1 yıl süreyle sigortalanacağına dikkati çekerek, ayrıca hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca hayvan başına 150 lira, en fazla 100 baş için aylık azami 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteği ödeneceğini söyledi.

“HAYVAN VARLIĞI BU PROJELERLE ARTACAK”

Bu programın, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için önemli bir proje olduğunu dile getiren Saldırıcıer, hayvan varlığının bu projelerle artacağını belirtti. Saldırıcıer, projeyle küçükbaş hayvancılıkta verim ve kalitenin de artacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

Ülkemiz, koyun ve keçiye uygun coğrafya. Bu projeyle küçükbaş hayvancılık yeniden şahlanacak. Üreticimizin hem kredi hem de hayvansal anlamda önü açılmış olacak. Bu hayvan varlığımızı da olumlu etkileyecek. Bu şekilde ülkemizin kırmızı et açığını küçükbaşla karşılayacağız.