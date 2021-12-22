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- Külliye'de memura ek zam görüşmesi
Külliye'de memura ek zam görüşmesi
- AA
- 22.12.2021 - 11:47
- Güncelleme : 22.12.2021 - 18:00
Türkiye'de son dönemde hızla yükselen enflasyon nedeniyle, hükümet çalışanların enflasyonun altında ezilmemesi için kolları sıvadı.
Bu kapsamda ilk adım asgari ücret konusunda atıldı.
Asgari ücret, yüzde 50'lik zam oranıyla 4 bin 253 liraya yükseltidi.
Bu zammın ardından gözler memur maaşlarına çevrildi.
Memur maaşlarının da benzer bir oranda zamlanması için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, önce Çalışve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
Bu görüşmenin ardından heyetin yeni adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.
20 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Basına kapalı olarak yapılan görüşme 20 dakika sürdü.
Görüşmenin ardıdnan Ali Yalçın, sosyal medyada hesabından açıklama yaptı.
"EK ZAM BEKLENTİMİZİ AKTARDIK"
Yalçın, "Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE
Bilindiği üzere memurlar yeni yılda enflasyon üzerinde bir zam bekliyor.
Görüşmede masaya gelen konulardan biri de 3600 ek gösterge oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergenin çözüme kavuşturulacağının sözünü daha önce vermişti.
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