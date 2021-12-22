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Külliye'de memura ek zam görüşmesi

Külliye'de memura ek zam görüşmesi

Asgari ücrete yapılan yüksek zammın ardından gözler memur maaşlarında. Hükümet, memur maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapıldı.