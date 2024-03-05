Kumaş ürünlerine transfer baskı mesleği 'tehlikeli' sayıldı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği güncellendi. Buna göre, bazı meslekler "tehlikeli sınıf"a geçti.

AA

"İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan karara göre; bazı meslekler, "az tehlikeli" bazıları ise "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı.

Bu sınıflandırma, belgelendirmede önem taşıyor ve icra edilirken daha fazla tedbir alınması gerekiyor.

Simit imalatı, akıllı telefon tamiri ve telefon özelliği olmayan akıllı saatlerin onarımı, iş sağlığı ve güvenliği bakımından "az tehlikeli" işler sınıfına eklendi.

"Az tehlikeli" işler sınıfına eklenenler

Buna göre; simit imalatı, sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti, bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin yenilenmesi hizmeti (dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, modemler, oyun konsolları), iletişim araç ve gereçlerinin yenilenmesi hizmeti (cep telefonları, akıllı telefonlar) ile saatlerin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (telefon özelliği olmayan akıllı saatler) "az tehlikeli" sınıfa dahil edildi.

-Simit imalatı,

-Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti,

-Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin yenilenmesi hizmeti (dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, modemler, oyun konsolları),

-İletişim araç ve gereçlerinin yenilenmesi hizmeti (cep telefonları, akıllı telefonlar),

-Saatlerin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (telefon özelliği olmayan akıllı saatler).

"Tehlikeli işler" sınıfına aklananlar

Kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleri, yüklü elektronik devrelerin/kartların bakımı ve onarımı ile diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı işleri ise "tehlikeli sınıf"a eklendi.

-Kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleri,

-Yüklü elektronik devrelerin/kartların bakımı ve onarımı ile diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı işleri.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)