Kumlucalı domates üreticileri, İstanbul'daki fiyat farkına isyan etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinden 1 lira 80 kuruşa çıkan domatesin, İstanbul'da 10 liradan satılması üreticiler tarafından sorgulandı.

Örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya’nın Kumluca ilçesindeki domates üreticileri, yüksek masraflarla ürettikleri domateslerin büyükşehirlerde fiyat farkı ile satılmasına tepki gösterdi.

Üreticiler, Kumluca hal çıkışı 1 lira 80 kuruş olan domates fiyatlarının İstanbul'daki market raflarında veya pazarlarında 10 lira olmasının nedenini sordu.

"ARADAKİ FARKI KİM YİYOR"

Hatice Kanga, serada dalından topladığı domatesleri kasaya yerleştirirken aradaki fiyat farkını kendilerinin bile anlamadığını söyledi. Kanga, "Bu domatesleri böyle topluyoruz. Aradaki farkı kim yiyor.” dedi.

"İSTANBUL'A 2.80 LİRAYA ULAŞIYOR”

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ise domatesin paketleme ve nakliye ücreti koyulması durumunda 2 lira 80 kuruş olduğunu belirtti.

"ÜRETİCİNİN VE TÜKETİCİNİN BELİ BÜKÜLMESİN"

Konuyla ilgili araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Neden tüketici bu domatesi 10 liraya yiyor. Bu aracıların araştırılması gerekiyor. Eğer bu konuyu araştırırsak hem üretici maliyetinin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketicinin çok yüksek fiyatlarla beli bükülmez. Sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar. Bizim sloganımız bu, "Hem üreticinin hem de tüketicinin beli bükülmesin.” ifadelerini kullandı.

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