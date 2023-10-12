Kur korumalı mevduatlarda rekor düşüş yaşandı Kur korumalı mevduatlarda 6 Ekim haftasında 74,6 milyar TL düşüş yaşandı. Bu rakam en hızlı haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.

ensonhaber.com Türk Lirası'nın değerini artırmak için uygulamaya sokulan kur korumalı mevduatlardan çıkış yapılarak, mevduatların TL olarak korunması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda verilen kararlar meyvelerini verdi. Kur korumalı mevduatlarda düşüş serisi devam etti. 6 Ekim haftasında 74,6 milyar TL ile rekor düşüş izlendi. 6 Ekim haftası itibariyle KKM'de düşüş serisi 7. haftaya yükseldi. Böylelikle bu tür mevduatlarda en hızlı haftalık düşüş kaydedildi. Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon TL'ye geriledi, dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.