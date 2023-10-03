Kuraklıkla mücadele için 'toprağı erken sürmeyin' uyarısı Uzmanlara göre, hasattan hemen sonra toprağı işlemek su kaybına neden oluyor. Son yıllarda yağışların azalması nedeniyle artan kuraklıktan en çok tarım ürünleri etkileniyor.

AA

Küresel iklim değişiklikleri toprağın yapısını etkiliyor. Toprağın yapısı da ürün verimini şekillendiriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, hasattan hemen sonra toprak işlemenin arazide su kaybına neden olduğunu söyledi.

İklim değişikliği ile suyun öneminin her geçen yıl arttığını ifade eden Başer, kuraklıktan korunmak için suyu toprakta mümkün olduğunca tutmak gerektiğini savunuyor.

Başer, çiftçilerin bazı alışkanlıklarından vazgeçerek, iklim ve toprak şartlarına göre tarlasını ekime hazırlaması gerektiğini vurguladı.

"Toprak yapısının ürün veriminde etkili"

Toprak yapısının ürün verimine olan etkisine değinen Başer, hafif ve orta bünyeli toprakların suyu iyi tutması için düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

"Çiftçiler gübreye yöneliyor"

Çiftçilerin topraktaki olumsuzlukları kaldırmak için genelde gübreye yöneldiğini vurgulayan Başer, şu ifadeleri kullandı:

Çiftçilerin amacı o yılı kurtarmak, verim almak olduğu için gübreye yöneliyor. Azotlu gübreye yüklenip o yılı kurtarıyoruz. Kuralık geldiği zaman da bu azotlu gübreler ters tepiyor.

"Su kaybının engellenmesi için toprağın az işlenmesi gerek"

Kuru tarım yapıyoruz, suya ihtiyacımız var ama tarlayı kaç kere işliyoruz belli değil. Toprak ya otları yok etmek ya da anızların toprak altına girmesini sağlamak için sürülür ama biz hasat ettikten sonra gelecek yıl ayçiçeği ekeceğiz diye toprağı 6 ay önceden işliyoruz. Yüzeyini açık bırakıyoruz bu toprak rüzgar erozyonuna uğruyor ve topraktaki su da uçup gidiyor. Su kaybının engellenmesi için toprağın az işlenmesi, toprağın yapısına göre ve arkasından ekilecek ürüne göre toprak işleme yapmamız gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)