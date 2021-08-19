Kurban Bayramı süresince kartla 14.5 milyar lira ödeme yapıldı

BKM, kartlı ödeme rakamları ile ilgili Kurban Bayramı süresinde yapılan harcamaları baz alan bir araştırma yayınladı. Temmuzda kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüdü.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılı Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de 80 milyon 400 bin adet kredi kartı, 142 milyon 300 bin adet banka kartı ve 51 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

KREDİ KARTI SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Geçen yılın temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde de yüzde 42’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış göstererek 273 milyon 700 bin adede ulaştı.

KARTLI ÖDEME TUTARI YÜZDE 35’LİK BÜYÜMEYLE 151 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Temmuz ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 35 artarak 151 milyar 300 milyon lira oldu. Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 122 milyar 200 milyon lirası kredi kartları ile yapılırken, 26 milyar 900 milyon lirasında banka kartları ve 2 milyar 200 milyon lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32, banka kartı ile ödemelerde yüzde 44 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 171 olarak gerçekleşti.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İNTERNETTEN ÖDENDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 2 Ağustos’a kadar uzatılmasıyla beraber 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 7 milyar 700 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 49’luk bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 635 lira oldu.

Kartlarla yapılan Kamu-Vergi ödeme tutarının yüzde 57’sinde internetten ödeme tercih edildi, yani her 5 lira kartlı Kamu-Vergi ödemesinin 3 lirası internetten yapıldı.

EN FAZLA İŞLEM ARİFE GÜNÜ YAPILDI

Yılın en fazla işlem geçen günlerinden olan arife gününde, en fazla kartlı ödeme adedinin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken, en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 88 bin adet ödeme ile 15.37 oldu. Arife gününde yaklaşık 5 milyar 200 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık 3’te 1’ini oluşturdu.

EN FAZLA KART “MARKET-GIDA" SEKTÖRÜNDE KULLANILDI

Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödeme, yüzde 31 pay ile "market-gıda" sektöründe gerçekleşti. "Market-gıda" sektörünü yüzde 11 pay ile "akaryakıt istasyonları" ve yüzde 9 pay ile "giyim ve aksesuar" sektörleri takip ederken, yüzde 9 pay ile "yemek" ve yüzde 7 pay ile "elektronik eşya" sektörü Kurban Bayramı süresince en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.