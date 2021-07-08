Kurban Bayramı öncesinde besiciler, kurbanlık alımı sırasında dikkat edilmesi gereken konulara dikkati çekti.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Besiciler, kurban almak isteyen vatandaşlara doğru hayvanı seçmek için dikkat etmeleri gereken konuları sıraladı.

KURBANLIK HAYVAN 2 YAŞINI DOLDURMALI

Kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Kırıkkaleli besici Mehmet İleri, hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebilecek durumda olması gerektiğini söyledi.

“KULAK KÜPESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Hayvanın kulak küpesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İleri, şunları kaydetti:

"Günlük bir hayvanın bakımı 7 kilogramdan başlayıp 10 kilograma kadar yem yer. Hayvanın bakımı için yeri güzel olacak. Bunu bakmak için içeri koyduğun zaman iğnesini, ilacını yapacaksın. Aşıları için küpeleri üzerinde olacak hayvanın. Kulak küpesi çok önemli. Yaşına gelince de bu hayvanlar 2 yaş üstünde olacak.

HAYVANIN KAÇ DİŞİ OLDUĞUNA DİKKAT

Hayvanın 2 yaşında 2 dişi olur, 3 yaşında 4 dişi olur, 4 yaşında da 4-6 dişi olur. Sadece 2 yaşta kapak belli eder. 3 yaşta belli etmez, düzleniyor hayvanın dişleri. Tabii ki bunlar çok önemli.

GÖZÜ VE MEMESİNE DİKKAT ETMEK GEREK

Gözü kör olmayacak, memesi sakat olmayacak. Hayvan kurban kesim yerine gelene kadar topal olmayacak.

Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilecekler VİDEO



KESİM İSLAMİ KOŞULLARDA OLMALI

İslami şartlarda da kesilecek bu hayvan."





"BÜYÜKBAŞTA FİYAT 10 İLE 25 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR "

İleri, "Fiyat konusunda da şöyle bir şey var. 10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta. Küçükbaşta da 1 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Kilo bazında satılıyor. Mandıramızda en büyük tosunumuz 1 ton 200 kilogram. 25 bin liraya da satıldı tosunumuz." şeklinde açıklama yaptı.