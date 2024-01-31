Küresel altın talebi 2023'te rekor kırdı Dünya Altın Konseyi, küresel altın talebini ortaya koyan "Altın Talep Eğilimleri 2023” raporunu açıkladı. Rapora göre küresel altın talebi artarken tezgah üstü ticaret hariç talepte ise azalma görüldü.

AA

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayınladığı rapora göre, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebi, 2022'ye kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 tona ulaştı.

Raporda, tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekildi.

Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Küresel yıllık altın takı talebi değişmedi

Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl, bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

Teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarı azaldı

Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan toparlanmaya rağmen teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının yüzde 4 azalarak ilk kez yıllık 300 tonun altına düştüğü (297,9 ton) bilgisine yer verildi.

Dünyadaki altın talebinin yükselmesi bekleniyor

Dünyada devam eden çatışmalar ve ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60’ın üzerinde ülkede genel seçimlerin yapılacak olmasının altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)