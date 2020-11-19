Küresel borçlar rekor kırdı

IIF'nin raporuna göre üresel borç seviyesinin koronavirüs salgınında keskin bir artışla 2020 yılının sonunda 277 trilyon doları bulması ve dünya GSYH’sinin yüzde 365’ine ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı "Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, yılın 3 çeyreğinde küresel borç tutarı 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doların üzerine yükseldi.

Küresel Borç Monitörü rapora göre, 2020’nun üçüncü çeyreğinin sonunda, üçüncü çeyrekte ekonomilerdeki toparlanmanın etkisiyle toplam borç dünyadaki toplam GSYH’nin yüzde 364’e ulaştı.

HANE HALKINA, KAMUYA VE FİNANSAL ŞİRKETLERE AİT BORÇLAR YÜKSELDİ

Enstitünün raporuna göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın 3. çeyreğinde hane halkına ait borçlar yüzde 49,2'ye (2019’da yüzde 47,1), finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 79,6’ya (2019’da 73,7) yükseldi. Aynı dönemde, kamuya ait borçlar yüzde 77,6 (2019’da 69,1) ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 65,6 (2019’da 62,8) düzeyinde gerçekleşti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORCU 76 TRİLYON DOLARI AŞARAK REKOR KIRDI

Gelişmekte olan piyasalarda finansal olmayan şirketlerin borçlarının artışıyla yükselen borç seviyesine vurgu yapılan IIF raporunda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin hanehalkı ve şirketlerin borcunu içeren toplam borcunun bu yılın üçüncü çeyreğinde 76 trilyon doları aştığı bildirildi.

Rapora göre, gelişmekte olan piyasaların borcunun GSYH’ye oranı da yüzde 222’den yüzde 248’ye yükseldi. IIF’in raporunda gelişmiş olan piyasalarda 2019’nın sonunda borcun GSYH’ye oranının yüzde 380 olduğu hatırlatılarak, bu oranın yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 432’ye yükseldiğine vurgu yapıldı.

ABD’NİN BORCUNDAKİ ARTIŞ

ABD’nin borcundaki artışa yer verilen raporda, 2019 sonunda 71 trilyon dolar olan ülkenin toplam borcunun bu yıl 80 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.

EURO BÖLGESİ’NİN BORCU

IIF’nin borç raporunda, Euro Bölgesi’nin toplam borcunun da 1 trilyon 500 milyar dolar artarak 53 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

ÇİN’İN BORÇ SEVİYESİ

Raporda, Çin’in borç seviyesindeki artışa yer verilerek, 2011’de ülkenin toplam borcunun GSYH'nin yüzde 200’ine denk geldiği ve bunun yılın üçüncü çeyreğinde GSYH'nin 3 katını aşarak yüzde 335’e yükseldiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN BORÇLARI DA ARTTI

Rapora göre, Türkiye’de borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hane halkına ait borçlar yüzde 14,7’den yüzde 18’e, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 65’ten yüzde 77,5’e, banka gibi finansal şirketlere ait borçlar yüzde 25,2’den yüzde 28,7’ye ve kamuya ait borçlar da yüzde 32,3’ten yüzde 43’e yükseldi.