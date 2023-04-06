Küresel hava yolu yolcu trafiği koronavirüs salgını öncesi seviyesine yaklaştı Koronavirüs hava yolu ulaşımına büyük darbe vurmuştu. Hava yolu taşımacılığında son yayınlanan toplam yolcu talebi istatistiklerine göre, koronavirüs salgının öncesindeki verilere yaklaşılıyor.

AA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava yolu yolcu trafiğini rakamlarla aktardı.

Yolcu trafiği yüzde 55,5 arttı

Buna göre, küresel hava yolu yolcu trafiği şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 artarak, koronavirüs salgını öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 85'ine ulaştığını bildirdi.

Kilometre başı yolcu geliri yükseldi

Buna göre, şubatta yolcu trafiği (kilometre başı yolcu geliri- RPK) geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 artış gösterdi.

Yolcu talebi yıllık yüzde 89,7 artış gösterdi

Uluslararası yolcu talebinin 2022'nin aynı ayına göre yüzde 89,7 arttığı şubatta yurt içi yolcu talebi de yüzde 25,2 yükseldi.

Yolcu talebi şubatta salgın öncesi seviyenin yüzde 77,5'ine ulaştı

Uluslararası yolcu talebi şubatta salgın öncesi seviyenin yüzde 77,5'ine ulaşırken, yurt içi yolcu talebi de 2019'un aynı ayında kaydedilen seviyenin yüzde 97,2'si olarak gerçekleşti.

"Asya-Pasifik bölgesinde hava yolu yolculuğuna olan talep güçlü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Genel Müdürü Willie Walsh, belirsiz ekonomik sinyallere rağmen, dünya genelinde ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde hava yolu yolculuğuna olan talebin güçlü olmaya devam ettiğini ifade etti.

"Fark her ay kapanıyor"

Yolcu talebinin şubatta 2019'daki seviyenin yaklaşık yüzde 15 altında kaldığına işaret eden Walsh, söz konusu farkın her ay kapandığını vurguladı.