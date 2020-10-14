Küresel iflasların yüzde 26 artmasından endişeleniliyor

Bir ekonomik araştırmaya göre, koronavirüsün yol açtığı ekonomik durgunluktan dolayı küresel iflaslarda yüzde 26’lık artış yaşanacağı öngörülüyor.

Ticari borç tahsilat hizmeti sunan Atradius’un Ekonomik Araştırmasına göre, koronavirüs pandemisinin dünya ekonomisini durgunluğa itmesiyle birlikte bu yıl küresel iflaslarda yüzde 26 artış bekleniyor.

ÖDEMELERDE GECİKME YA DA TEMERRÜDE DÜŞME ENDİŞESİ

Raporda bu durumun, tüm işletmeler üzerinde dalgalanma etkisi oluşturması, ödeme gecikmelerine veya temerrütlere yol açabileceği belirtiliyor.

Atradius Collections'ın Global Operasyon Sorumlusu Rudi de Greve, "Uluslararası Borç Tahsilatları El Kitabında; avukatlarımız ve tahsilat uzmanlarımız deneyim ve uzmanlıklarını paylaştılar. Borç tahsilatıyla ilgili tüm ticari kararlarınız için oldukça faydalı ve derinlemesine bir kaynak bulacağınızdan eminim." şeklinde yorum yaptı.