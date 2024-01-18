Küresel petrol arzı aralık ayında günlük 490 bin varil geriledi Küresel petrol üretiminin azaldığına dair veriler açıklandı. Üretimdeki azalmanın petrol fiyatını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Öte yandan IEA'ya göre küresel petrol talebi büyüme hızı da yavaşlayacak.

AA

Küresel petrol arzının, bu yıl günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artması ve 103 milyon 500 bin varil ile yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, aralıkta önceki aya göre günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varile gerilediğini bildirdi.

IEA'nın aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi, aralıkta günlük yaklaşık 50 bin varil artarak 27 milyon 20 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC'in petrol üretimi, geçen ay günlük 32,5 milyon varil oldu

Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük yaklaşık 32 milyon 520 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 540 bin varil azalarak yaklaşık 69 milyon 750 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi aralıkta günlük 490 bin varil azalarak 102 milyon 270 bin varil oldu.

Küresel petrol arzı 2023'te günlük 102 milyon varile çıktı

Küresel petrol arzı, geçen yıl bir önceki yıla göre günlük 1 milyon 900 bin varil artışla günlük 102 milyon varil oldu.

ABD'deki üretim, OPEC+ grubu dışı ülkelerden gelen günlük yaklaşık 2 milyon 300 bin varillik artışın üçte ikisini oluşturdu. OPEC+ grubunun üretimi ise günlük 390 bin varil düşüş kaydetti.

Suudi Arabistan'da üretim kesintisi

Yıl boyunca gönüllü olarak ek üretim kesintilerine giden Suudi Arabistan'da petrol arzı günlük yaklaşık 900 bin varil azaldı. OPEC+ grubundaki üretim düşüşü ise arz kesintilerinden muaf olan ve üretimini son beş yılın en yüksek seviyesine çıkaran İran ile kısmen dengelendi.

Bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artış kaydetmesi ve 103 milyon 500 bin varil ile yeni bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu artışta ABD, Brezilya, Guyana ve Kanada'nın günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin varil ile katkı sağlaması bekleniyor. Bunun ise yarısından fazlasının ABD'den geleceği öngörülüyor.

Küresel petrol arzındaki büyümeye katkı OPEC+ grubu dışındaki ülkelerden gelecek

Küresel petrol arzındaki büyümenin neredeyse tamamının OPEC+ grubu dışındaki ülkelerden geleceği tahmin edilirken, OPEC+ grubu üretiminin ise genel olarak, ek gönüllü kesintilerin yılın ikinci çeyreğinde aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmasıyla geçen yıla göre sabit kalması bekleniyor.

İran'dan üretim artışı gelecek

Devam eden yaptırımlara rağmen, ABD ve Brezilya'dan sonra üretimdeki üçüncü en büyük artışın İran'dan geleceği öngörülüyor.

Rusya'da üretim düşüşü bekleniyor

Mevcut durumda, en fazla üretim düşüşünün ise Rusya'da yaşanacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebi büyüme hızı yavaşlayacak

IEA'ya göre, küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 103 milyon varile ulaşacak.

Talepte beklenen bu artış, geçen yıl kaydedilen günlük 2 milyon 300 bin varillik büyümenin belirgin bir şekilde yavaşladığına işaret ediyor. Söz konusu yavaşlama ise Kovid-19 salgını öncesindeki büyüme trendine geri dönüldüğünü gösteriyor.

Genel talep Çin merkezli

Öte yandan, genel talep görünümünün güçlü bir şekilde Çin merkezli olmaya devam ettiği, ülkenin bu yılki küresel petrol talebindeki artışın neredeyse yüzde 60'ını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)