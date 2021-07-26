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    Küresel petrol fiyatları geriledi

    Petrol fiyatları koronavirüs varyantlarının yayılması ve Çin'deki sellerin yakıt talebini düşüreceği endişesiyle düşüşe geçti.
    • REUTERS
    • 26.07.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 09:11
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    Küresel petrol fiyatları geriledi

    Dünya ekonomisinin önemli emtialarından olan petrol fiyatlarında konoravirüs  varyantlarının yayılması ve Çin'de yaşanan sellerin yakıt talebini düşüreceği beklentisi ile değer kaybı yaşayarak aşağı yönlü hareket ediyor.

    BRENT HAM PETROL YÜZDE 0,6 DÜŞTÜ

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 73,66 dolara geriledi.

    ABD hafif ham petrolü 45 sent düşüşle 71,62 dolara geriledi.

    Küresel petrol fiyatları geriledi #1

    PETROL FİYATLARINI OPEC KARARLARI DA ETKİLEDİ

    Geçen hafta salgın kaynaklı talep endişelerinin yanı sıra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı, Brent petrolün varil fiyatının 67 dolarla 2 ayın en düşük seviyesini görmesine neden oldu.

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