Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisini bekliyor Küresel piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pozitif bir seyir izliyor. ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olması bekleniyor.

AA

Bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed), söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.

ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirtiliyor.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının bekleniyor.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Dün, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.

ABD'nin enflasyon hedefi: Yüzde 2

Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü ifade etti.

Williams, kısıtlayıcı para politikasının etkilerini hesaba katarak, ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4'e çıkmasını beklediğini bildirdi.

Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) onaylandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dün, bir süredir kripto para piyasalarının odağında bulunan, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay verdi.

SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını onayladığını duyurmasının ardından SEC Başkanı Gary Gensler, komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatarak, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.

Dolar endeksi azaldı

ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)