Küresel piyasalar, açıklanan verilerle yönünü bulmaya çalışıyor

Küresel piyasalar, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izliyor.

Koronavirüs salgını küresel ekonomi üzerinden belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Vaka sayılarının artması ve aşı çalışmalarının sonuçlanmaması piyasalarda kararsızlıklara yok açıyor.

Dünyada koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerindeki belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında, salgında ikinci dalga ya da yeni teşvik beklentilerini fiyatlama konusunda kararsızlıklar hakim.

NEW YORK BORSASI, YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'de, dün güne satıcılı başlayan New York borsası, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin haber akışıyla gün içerisinde ne kadar kayıp yaşasa da kapanışta yükselişe geçti.

ABD'DE KORONAVİRÜS TEŞVİK PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞILDI

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile koronavirüs teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine yükselse de yeni konut satışları ağustosta yüzde 4,8 artarak 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD BORSALARI YÜKSELİŞTE

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

ABD pay piyasalarında alımlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarında ise düşüşler görüldü.

FED’İN RAPORUNUN, TOPARLANMA GÜCÜNÜ BELİRSİZ OLARAK TANIMLAMASI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (FED) yayınladığı raporda koronavirüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi’nin ekonomisindeki toparlanma gücünün hala çok belirsiz kaldığının belirtilmesi ve artan vaka sayılarının etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Euro/dolar paritesi ise dün 1,1627 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası 1,1670 seviyesinde dengelendi.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentileri ise pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

TCMB’NİN FAİZ KARARI BORSAYI ARTIRDI, DÖVİZ KURLARINI DÜŞÜNDÜ

Yurt içinde ise, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamlarken, yüzde 1 düşüşle 7,6248'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6210 seviyesinde işlem görüyor.