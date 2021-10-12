Küresel piyasalar artan enflasyonist kaygılarla inişe geçti

Küresel piyasalarda, enflasyonist kaygılarla dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün de satışa yönelik hareketler hakim.

Küresel piyasalarda, enflasyonist kaygılar hakim. Önünü göremeyen yatırımcı daha fazla zarar etmemek için elindeki hisseleri satmayı tercih ediyor. Bu toplu hareket de borsaları düşüşe geçiriyor.

Analistleri bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtiyor.

Avrupa'da doğalgaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam etmesine neden oluyor.

EKONOMİDE STAGFLASYON BELİRTİLERİ

Makroekonomik tarafta karışık sinyaller veren veriler de büyümeye dair kaygıları desteklerken, bu durum durgunluk içinde enflasyon olarak bilinen "stagflasyon" temasını güçlendiriyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 84,2 DOLARA ÇIKTI

Tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin sürmesi ile dün Brent petrolün varil fiyatı 84,2 dolarla Ekim 2018'den, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da 82,3 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BORSALARI ETKİLİYOR

Emtia fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin, enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağı endişelerini artırması ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

BORSA İSTANBUL’DA YATAY SEYİR HAKİMDİ

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 değer kazancıyla 1.416,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 9,0198'e taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,0130 seviyesinden işlem görüyor.

YARIN ABD MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTI TUTANAKLARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahını azaltan faktörlerin mevcudiyetini koruduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları öncesinde yatırımcıların beklemeye geçebileceğini söyledi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİN AĞUSTOSTA YÜZDE 9,31 ARTMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.