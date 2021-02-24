Küresel piyasalar dalgalı seyirde

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından dalgalı seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda bugün, Almanya'nın büyüme verisinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu takip edilecek.

ABD'de hafta başından bu yana özellikle teknoloji hisselerinde etkili olan satış baskısı, dün hafiflese de devam etti. Teknoloji hisselerindeki düşüşler piyasaların geneli üzerinde olumsuzluğa neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş serisini sonlandırması sanayi hisselerini destekledi.

“FED, ABD EKONOMİSİNE SAĞLADIĞI DESTEĞİ SÜRDÜRECEK”

Powell, dün akşam Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

Powell'ın açıklamaları piyasalardaki enflasyon endişelerini hafifletirken, ekonomik toparlanmanın düzensiz ve belirsiz olduğu vurgusu ise iyimserliği törpüledi.

ABD BORSALARI KARIŞIK

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİNİN DEĞER KAYBETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlendi. Teknoloji hisselerinin ortalama yüzde 1,8 değer kaybetmesi dikkati çekerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ülkenin karantinadan çıkış planını açıklamasının ardından ulaştırma başta olmak üzere hizmet sektörü hisselerinde alımlar devam etti.

AVRUPA’DA ENFLASYON VE İŞSİZLİK VERİLERİ

Dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı 2020'de yüzde 5,1 ile yaklaşık son 5 yılın en yükseğine çıkarken, Avrupa Birliği’nde (AB), koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 geriledi. Euro/dolar paritesi ise 1,2140 seviyesinde yatay seyretti.

FED BAŞKANI JEROME POWELL'IN YAPACAĞI SUNUM TAKİP EDİLECEK

Fed Başkanı Powell, bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak ve vekillerin sorularını yanıtlayacak. Sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları ve Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.